Лондон, 14 марта, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Россия не приемлет ультиматумов, на языке которых пытается говорить британское правительство, заявил 14 марта посол России в Британии Александр Яковенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

Пресс-служба российского посольства поясняет, что речь идет 24-часовом ультиматуме, который глава британского правительства выдвинула в адрес России из-за инцидента с отравлением в Солсбери.

«Мы не приемлем языка 24-часовых ультиматумов, выбранного британским правительством», — заявил Александр Яковенко в британском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании по никому не известным основаниям пришло к выводу, что эти люди были отравлены боевым нервно-паралитическим ядом советской разработки «Новичок».

Стоит отметить, что подобный сюжет и яд с аналогичным названием ранее фигурировали в одном из британских телесериалов.

Не приводя никаких доказательств, 13 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй дала России 24-часовой срок на предоставление подробных объяснений по инциденту в Солсбери, пригрозив принять в отношении России «более серьезные меры».

Ультиматум Терезы Мэй российское руководство оставило без ответа, послав британские власти вспоминать нормы международных соглашений о химическом оружии и дипломатический этикет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Тереза Мэй заявила, что по инициативе Лондона состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором Великобритания потребует «международного ответа» в адрес России.