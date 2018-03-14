Москва, 14 марта, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Россельхознадзор может ввести запрет на поставки в Россию томатов из Белоруссии в связи с продолжающимися случаями реэкспорта республикой продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьёзного увеличения объёма поставок «санкционной» продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», — сообщили в Россельхознадзоре.

Как отмечается, на российско-белорусской границе еженедельно задерживается по семь-восемь автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещённой ко ввозу на территорию России.

Так, по данным Россельхознадзора, за период с по 13 марта в ходе совместных рейдов с ФТС на границе было задержано 12 машин с «санкционными» томатами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Россельхознадзор в очередной раз отложил анонсированное введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии, в которой всё чаще стали выявляться следы опасных веществ и антибиотиков.

Первоначально запрет планировалось ввести ещё с 26 февраля. Позднее данное решение было отложено до 6 марта, а затем — до 15 марта. Теперь же введение запрета отложено на неопределённый срок.

На следующей неделе Россельхознадор планирует провести инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.