Киев, 14 марта, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Украина проводит реформы для увеличения инвестиционной привлекательности. Это привело к резкому росту прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Об этом 14 марта заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

«Мы сейчас наблюдаем резкий рост прямых иностранных инвестиций. Есть огромная заинтересованность инвесторов в инвестициях в Украину… За 2017 год торговый оборот между нашими странами вырос на 18,5% и достиг $1,2 млрд. В то же время украинский экспорт в Австрию вырос на 48%. Это результат введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Это является результатом того, что наконец-то начало работать соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС», — сказал Порошенко.

Президент также пригласил австрийский бизнес принять участие в масштабной приватизации украинских госпредприятий. Глава государства также добавил, что 40 австрийских предпринимателей имеют непосредственный интерес в совершенно разных отраслях промышленности на Украине — от фармацевтики до сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Австрийский бизнес, и об этом говорит не только социологические опросы, об этом говорят инвесторы, предприниматели, чувствует себя комфортно в Украине», — рассказал Порошенко.

Кроме того, 14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что приближение парламентских выборов «может тормозить процесс реформ».

«Все начинают думать о рейтингах. Обидно, но так происходит во всех странах мира. У нас до парламентских выборов (октябрь 2019 года) еще почти два года. За это время можно сделать много хороших вещей. Я встречаюсь с экономистами, мы работаем над тем, чтобы создать основы для более быстрого экономического роста… Важно, что кто бы не пришел к власти, они получили не руины, а получат хотя бы нормальный тренд для развития… Уже из 35 законов, которые мы анонсировали, уже получили три… Неплохой результат», — сказал Гройсман в интервью каналу «112 Украина».

В свою очередь депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников заявил, что экономический рост на Украине начнется после установления мира и принятие новой Конституции с широкими полномочиями регионов.

«Сегодня наша главная задача — добиться прекращения военного конфликта и принять новую Конституцию с перевесом в пользу регионов. Это две основных ступени к экономическому росту, которые реально дадут социально ощутимый результат», — отметил Колесников.

По подсчетам Колесникова, ВВП Украины вернется на уровень 2013 года минимум через 8 лет при условии роста на уровне 10% в год.

«К сожалению, сегодня практически утрачены рынки СНГ. Запад наши продукты покупать не готов. Половина украинской экономики находится в тени. Это означает, что государство недополучает половину налогов, а зарплаты в бюджетной сфере занижены вдвое. То же касается и пенсионного фонда», — отметил политик.

В то же время замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов призвал Раду принять проект закона №6540, который отменяет для бизнеса паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта.

«Паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта фактически выступает налогом на инвестиционную деятельность, устанавливающий существенные барьеры для бизнес-деятельности», — пояснил Нефедов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, по данным рейтинга Doing Business 2017, существование паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры в строительстве на Украине (при условии строительства промышленного объекта) в среднем до 15,2%. По показателю стоимости регуляторных процедур Украина среди 185 стран мира занимает 175 место. Хуже ситуация сложилась только в Гвинее-Бисау, на Гаити, в Нигерии, Западном Берегу и Газе, Боснии и Герцеговине, Зимбабве, Индии, Мадагаскаре и Афганистане.

В свою очередь, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обвинил президента Порошенко в желании взять под контроль все коррупционные потоки.

«Президент Порошенко хочет все контролировать, всеми управлять, контролировать все коррупционные потоки и загребать деньги, в том числе на свою избирательную компанию… Олигархи и так хорошо себя чувствуют. Президент Порошенко когда-то рассказывал о деолигархизацию. В результате деолигархизации в Украине остался один олигарх — президент Порошенко… Нужно изменить табличку у кабинета президента и написать «главный олигарх», «главный продавец коксохимического воздуха для украинцев», «главный иллюзионист», который на протяжении четырех лет машет, рассказывает и обещает, а в итоге только у него в кармане есть», — сказал Ляшко 14 марта в кулуарах Рады.

Напомним, с 13 до 15 марта наУкраине с официальным визитом находится Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Как сообщалось, 31 января 2018 года пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что за 2017 год приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 2,307 млрд долларов, что на 29,4% ниже показателя 2016 года. По оценкам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,406 млрд долл. прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 17,1% превышает показатель за 2015 год. НБУ оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,3 млрд долл.