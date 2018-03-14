Тбилиси, 14 марта, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Швеция безвизовый режим с Грузией под сомнение не ставит и вопрос его пересмотра не рассматривает. По информации МВД Грузии, об этом на встрече с министром внутренних дел Грузии заявил министр внутренних дел и юстиции Швеции Морган Йохансон.

Шведский флаг

Встреча прошла в рамках официального визита главы МВД Грузии Георгия Гахарии и грузинской делегации в Стокгольм.

Министр внутренних дел Грузии и министр внутренних дел и юстиции Швеции подписали совместное заявление «Об усилении мероприятий по борьбе с преступностью, особенно с организованной преступностью направленной против собственности».

После встречи с Георгием Гахарией Морган Йохансон заявил, что пересмотр безвизового режима в политической повестке дня правительства Швеции не стоит, и выразил готовность сокращения сроков рассмотрения заявлений соискателей убежища из Грузии.

Глава МВД Грузии, со своей стороны, сообщил о тех мерах, которые планирует принять грузинская сторона в этом же направлении. В частности, он рассказал о законодательных инициативах, усложняющих процедуру смены фамилии. Правительство Грузии считает, что эта мера предотвратит нарушение правил безвизового сообщения со странами ЕС, так как сегодня, пользуясь упрощенной процедурой смены фамилии, некоторые граждане Грузии умудряются повторно посещать страны Шенгенской зоны и повторно требовать убежища уже под новой фамилией.

На встрече было отмечено, что требование реадмиссии незаконно находящихся в Швеции граждан Грузии выполняется на 100%. Кроме того, был рассмотрен вопрос передачи грузинской стороне граждан Грузии, осужденных за нарушение закона в Швеции. Грузия и Швеция в ближайшее время начнут переговоры по оформлению двустороннего соглашения, на основании которого граждане Грузии, осужденные в Швеции, будут отбывать срок наказания в грузинских тюрьмах.