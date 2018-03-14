Тбилиси, 14 марта, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Грузии о необходимости более широкого политического участия в Женевском формате изменения самого формата не предусматривает и не означает, что премьер-министр отправится в Женеву и примет участие уже в следующем раунде этих переговоров, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после окончания заседания правительства 14 марта.

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Министр еще раз разъяснил журналистам суть обращения премьера к руководству России и ответил на обвинения, высказываемые представителями оппозиции.

«Женевские международные дискуссии проводятся после 2008 года. Уже состоялось 42 раунда. К сожалению, в рамках этих раундов каких-то конкретных результатов пока нет. Подход правительства Грузии остается конструктивным и ориентированным на поиски путей мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, и мы продолжим участие в Женевском формате именно с этим подходом», — подчеркнул Джанелидзе.

Женевские международные переговоры между Грузией и Россией проводятся на основании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года под председательством ЕС, ОБСЕ и ООН. Переговоры проходят в рамках двух рабочих групп, первая из которых рассматривает вопросы стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии, а вторая — гуманитарную ситуацию и состояние прав человека в этих регионах. Участие высших руководящих лиц Грузии и России форматом Женевских переговоров не предусмотрено.

Премьер-министр Грузии в своем обращении к России отметил, что «Грузия заинтересована в реальном прогрессе в процессе Женевских переговоров и готова к прямому диалогу с абхазами и осетинами, но в этом вопросе крайне важен реальный конструктивный подход со стороны России».

Оппозиция расценила обращение премьера как уступку России, которую считает «оккупантом» и «агрессором».