Ташкент, 14 марта, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Узбекистане в десять раз увеличили сумму в национальной валюте, не подлежащей декларации при ввозе и вывозе из страны, сообщает 14 марта «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление Центрального банка и таможенного комитета республики.

Центральный банк Узбекистана Узбекский сум

Согласно документу, размер максимальной суммы в национальной валюте, которую можно ввести или вывести за пределы Узбекистана, составляет 50 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или 8,6 млн сумов (60 341 рубль).

Кроме этого, упрощена процедура оформления декларации на сумму свыше 50 МРЗП. Если раньше разрешение можно было получить только через Центробанк, то после вступления постановления в силу разрешение будет выдаваться в областных управлениях регулятора.

Напомним, до принятия постановления в Узбекистане необходимо было декларировать сумму в размере 5 МРЗП (6 034 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля кабине министров Узбекистана утвердил новые правила декларирования иностранной валюты. Если ввозимая или вывозимая сумма через авиасообщение не превышает $2 тыс., то она не подлежит декларированию.