Москва, 14 марта, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Действия Великобритании являются угрозой безопасности России и граждан, считают в Госдуме, меры, предложенные премьер-министром Терезой Мэй, являются откровенным политическим шантажом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума России

Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломата, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте.

«Лондон пытается негодными и опасными средствами отвлечь внимание общественности от внутриполитического раскола и проблем, связанных с брэкзитом, провоцируя новый виток антироссийской истерии, подхваченной от Вашингтона», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Великобритания по примеру США пытается изображать себя в роли мирового судьи, позволив себе безо всяких доказательств и разбирательства назначить Россию виновной в отравлении Сергея Скрипаля, констатировал парламентарий.

«Лондоном не выполнены требования конвенции о запрещении химического оружия, определяющие порядок взаимоотношения государств, но на наших дипломатов уже объявлена атака, и угрозы новыми антироссийскими мерами сыплются непрекращающимся потоком», — указал он.

Такой крайне агрессивный антироссийский демарш Великобритании получит соответствующий ответ со стороны России, подчеркнул Железняк.

«Уверен, что парламент России также подготовит принципиальную позицию по этому вопросу. Негоже стране, которая кичится британским правом, демонстративно его попирать из-за политической корысти и вопиющих двойных стандартов», — заключил депутат.