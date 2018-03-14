Лондон, 14 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Лидер британской Лейбористской партии, которая составляет ядро парламентской оппозиции, Джереми Корбин призвал премьер-министра королевства Терезу Мэй объяснить, как её кабинет ответил на запрос России предоставить образцы отравляющего вещества, которое предположительно было использовано в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующий вопрос Корбин задал Мэй сегодня, 14 марта, в ходе заседания парламента, после того как премьер-министр обвинила в отравлении Скрипаля Россию.

Chris McAndrew Джереми Корбин

Корбин напомнил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания обязана была предоставить России образцы того вещества, которое якобы было использовано для отравления Скрипаля. Россия должна провести собственную экспертизу и дать заключение.

«Может ли премьер-министр рассказать палате общин, какой диалог, если он вообще состоялся, она вела с российским правительством?» — спросил Корбин.

Лидер лейбористов также подчеркнул, что ответ Лондона должен быть основан на «четких доказательствах». При этом в своей «обвинительной речи» Мэй не представила ни единого доказательства того, что Россия хоть как-то причастна к «делу Скрипаля».

Ранее Корбин заявил, что Великобритании не следует совсем разрывать отношения с Россией, так как необходим «рассудительный диалог».

«Нам необходимо искать рассудительного диалога с Россией по всем вопросам повестки дня между двумя странами — как внутренним, так и международным. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться. Необходимо сосредоточиться на сокращении конфликтов и напряжённости, а не на их увеличении… Давайте сделаем всё возможное, чтобы это больше никогда не повторилось», — сказал Корбин.

Кроме того, Корбин напомнил, что российские олигархи пожертвовали правящей в Великобритании Консервативной партии порядка 800 тыс евро.

Заявление Корбина было встречено криками «Позор!» со стороны консерваторов.