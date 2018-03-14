Москва, 14 марта, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Антироссийские демарши Терезы Мэй объясняются желанием Лондона и Вашингтона не допустить союза России и Германии, считает член зиновьевского клуба Искандер Валитов. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заморозку российско-британских отношений, объявленную премьер-министром Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Возникает ощущение, что во всём этом есть какая-то истеричность и несуразность, — признался он. — Для англосаксонского мира самый большой кошмар — это континентальный союз европейских стран, прежде всего России и Германии. Если европейцы начинают договариваться, как жить, то это ужас для англосаксонского мира. Сейчас он действует в цейтноте и спешке. Даже не было времени сбить очередной «Боинг», чтобы в очередной раз очернить Россию и рассорить складывающуюся европейскую атмосферу».

В свою очередь, другой гость передачи, бывший третий секретарь посольства России в Латвии Дмитрий Ермолаев предположил, что отставка бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона связана как раз с тем, что он солидаризировался с Терезой Мэй. Между тем, по мнению эксперта, специалисты ЦРУ увидели, что Россия ведёт себя мягко и аккуратно и занимает миролюбивую позицию, и в итоге Тереза Мэй осталась без американской поддержки.

Напомним, что ещё более категоричную и резкую оценку британскому премьеру дал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в настоящее время в посольстве Эквадора. Как заявил Ассанж, действия Терезы Мэй оказались совершенно предсказуемыми и говорят о слабости и недостатке уверенности.

«Я забыл добавить, что Мэй — совершенная и полная дура», — написал Ассанж в своём микроблоге в Twitter.