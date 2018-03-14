Вильнюс, 14 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас сегодня, 14 марта, был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами, имевшем место в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Об этом сообщило посольство Белоруссии в Литве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Schyll Игналинская АЭС

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Послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС.

«Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС», — говорится в пресс-релизе посольства РБ в Литве.

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МИД Белоруссии призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о результатах расследования.

«Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси белорусская сторона рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам. Данная информация была также доведена до главы представительства Европейского союза в Беларуси и передана в соответствующие европейские структуры через постоянное представительство Беларуси при Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная инспекция по атомной энергетике официально опровергла информацию в литовских СМИ, что инцидент во время испытаний с радиоактивными отходами можно расценивать как нештатную ситуацию, которая угрожает населению.

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Напомним, по данным литовского издания 15min.lt, литовские специалисты ошиблись в расчётах уровня радиоактивности отходов, для хранения которых немецкая компания Nukem создавала специальные контейнеры. Во время «горячих испытаний» в декабре 2017 года выяснилось, что материал слишком «грязный», а контейнеры для его хранения не подходят. При этом, как пишет литовское СМИ, если бы отходы из реакторов были погружены в контейнеры, как планировалось, то могла произойти «определенная реакция».

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