Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где вечером 13 марта прогремел взрыв, будет восстановлен за месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации. Сейчас решаются вопросы возвращения жильцов в не пострадавшую часть дома и оказания помощи жильцам поврежденных квартир.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные работают на месте ЧП, 13.03.18

Напомним, в результате взрыва в девятиэтажном доме №219 по проспекту Народного Ополчения обрушились внешние панели, а также лестничные марши на верхних этажах, вспыхнул пожар, пострадали несколько человек. Жертв не было. ГУ МЧС и ГСУ СКР предполагают, что причиной взрыва могла быть утечка газа.

Сразу после завершения спасательной операции началось обследование конструкций дома на предмет их устойчивости и безопасности для проживания. Работы продолжались в течение дня 14 марта.

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В четверг, 15 марта, спасатели продолжат разбирать кровлю и другие конструкции здания. «Все работы по восстановлению дома будут завершены в месячный срок», — подчеркивают в районной администрации.

На данный момент 33 семьи обратились к властям за предоставлением временного жилья, им предложат поселиться в маневренном жилом фонде Петербурга.

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Кроме того, по данным комитета по социальной политике, в Смольный уже поступило 13 заявлений на выплату экстренной материальной помощи. Сегодня семьи получат от 100 до 250 тыс. рублей, в зависимости от количества членов семьи, проживавших в сгоревших помещениях.

Сразу после происшествия пострадавших приняли в находящейся рядом гимназии №399, там их накормили, 20 человек разместили на ночлег. 13 марта чиновники также создали рабочую группу, чтобы помочь восстановить утраченные в пожаре документы.

Жители первого и пятого подъезда уже вернулись в свои квартиры. На данный момент сотрудники МЧС уже обследовали второй и четвертый подъезды. Угрозы жизни и здоровью людей не установлено, то есть вскоре жители и этих квартир смогут вернуться домой.

Добавим, ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК.