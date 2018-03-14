Москва, 14 марта, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Отмена визита Сергея Лаврова в Великобританию — очень серьёзное событие, считает проректор МГИМО по научной работе Евгений Кожокин. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй.

Марина Захарова ИА REGNUM Биг-Бен, Лондон

«Великобритания — исключительно значимая страна, и нам надо вести с ней диалог, — сказал Кожокин. — Сейчас она отключает инструменты, с помощью которых его можно налаживать. Это плохо. Во всём этом присутствует либо отсутствие рационального подхода, характерного для европейских держав, либо имеет место рациональность совершенно иного плана».

При этом он констатировал, что свои однозначные выводы Тереза Мэй сделала до того, как прошло полноценное следствие по делу об отравлении Сергея Скрипаля, и до того, как была организована полноценная экспертиза. Кроме того, совершенно не рассматривались иные версии случившегося, и в качестве основной версии был выбран именно «российский след».

«У нас с США и Великобританией сейчас столь исключительно сложные и трудные отношения, — заметил Кожокин. — Трудно найти период во время холодной войны, когда они были бы такими же сложными. Теперь появился ещё один участок противостояния. В этой ситуации нам предстоит искать не слова, а то, как мы будем действовать, жить и работать в таких исключительно сложных условиях».

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала заявление об отзыве приглашения Сергея Лаврова в Великобританию. По её словам, глава российского внешнеполитического ведомства не принимал этого приглашения. Кроме того, Захарова отреагировала на заявление Терезы Мэй относительно того, что шеф МИД РФ якобы «недостоин своего поста».

«Оценку ему как министру даёт президент России, — написала Захарова в Facebook. — Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр — Борис Джонсон».

Вместе с тем есть сведения, что на самом деле Тереза Мэй не отпускала в адрес Сергея Лаврова подобных замечаний, а вышеприведенная фраза принадлежит лидеру британских лейбористов Джереми Корбину, который таким образом охарактеризовал профпригодность Бориса Джонсона.