Киев, 14 марта, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения президенту Петру Порошенко по выходу страны из состава СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Об этом 14 марта сообщила депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выходы из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией», — написала депутат.

По её словам, на вопрос о том, когда можно ожидать соответствующих решений, Павел Климкин ответил, что «это решение остаётся за главой государства».

Напомним, в январе этого года Верховная рада при обсуждении проекта закона о «реинтеграции Донбасса» отклонила поправку о разрыве договора о дружбе с Россией. Тогда же в Государственной думе озвучивалось предложение денонсировать договор в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, заключённый в 1997 году, закрепляет принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам. Каждая из стран защищает в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой страны.

Также по договору Россия и Украина принимают на своей территории необходимые меры для предотвращения и пресечения любых действий, представляющих собой подстрекательство к насилию или насилие, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости.

В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на десять лет.