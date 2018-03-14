Бишкек, 14 марта, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX) выразила обеспокоенность в связи ростом числа судебных исков против СМИ со стороны представителей властей Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации.

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Ассоциация обратилась к комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, а также комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению киргизского парламента, отметив, подобные судебные разбирательства «угрожают свободе прессы в Киргизии».

В частности, правозащитников «беспокоит использование судебных исков о клевете для взимания несоразмерных штрафов, введения запретов выезд за рубеж и других жестких мер в отношении журналистов и средств массовой информации».

В качестве примера приводятся ситуации, когда против отдельных журналистов и интернет-изданий были поданы иски от лица бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова:

«В апреле 2017 года было подан иск от имени экс-президента Атамбаева против информагентства Zanoza. kg, владельцев этого новостного сайта и других лиц после публикации статьи, критикующей арест оппозиционного политика Омурбека Текебаева. Веб-сайт и его учредителей приговорили к выплате 27 млн сомов (22,5 млн рублей). Теперь же им может грозить лишение свободы в случае невыплаты этой суммы в течение месяца».

Также правозащитники упомянули решение верховного суда Киргизии по делу об иске президента Жээнбекова против журналиста Кабая Карабекова. Судебный орган оставил в силе вердикт судов первой и второй инстанции о том, что представитель СМИ должен выплатить главе государства 5 млн сомов (около 4,2 млн рублей) за «оскорбление чести и достоинства».

«Внештатной журналистке Эльнуре Алкановой предъявлено обвинение «в раскрытии конфиденциальной коммерческой информации». Заблокирован доступ к сайту информагентства «Фергана» и закрыт местный новостной оппозиционный телеканал «Сентябрь». Наряду с этим были вынуждены покинуть Киргизию или были принудительно высланы из нее как местные, так и иностранные журналисты, в том числе Григорий Михайлов, Улугбек Бабакулов и Крис Риклтон», — говорится в документе.

По их мнению, в таких условиях новый законопроект о внесении в Гражданский кодекс поправок, предусматривающих введение обязательной компенсации за «урон, нанесенный чести, достоинству и деловой репутации» средствами массовой информации, грозит стать причиной еще большего ущемления свободы слова и свободы прессы.

«В то время как Киргизия была редким позитивным примером в регионе, где самодержавие стало нормой, последние события угрожают направить страну на аналогичный репрессивный путь. По этой причине правозащитные организации призывают киргизское правительство отозвать иски и снять ограничения в отношении журналистов и СМИ», — резюмируют в IFEX.