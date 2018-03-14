Киев, 14 марта, 2018, 18:09 — ИА Регнум. На территории Донбасса, вне контроля Украины, на сегодняшний день находятся два подземных хранилища газа (ПХГ) — Вергунское и Краснопоповское. Общий объем хранилищ составляет порядка 0,8—0,9 млрд кубометров газа.

Вергунское ПХГ объемом 0,4 млрд кубометров расположено всего в 10 км от столицы ЛНР Луганска и в 5 км от магистральных газопроводов (МГП) Северный Кавказ — Центр. Краснопоповское ПХГ также находится в ЛНР, чуть дальше от столицы республики, и имеет примерно аналогичные объемы. Оба хранилища до начала гражданской войны входили в состав Северодонецкого производственного управления подземного хранения газа (СПУ ПХГ), расположенного в городе Северодонецк. Из украинской системы эти ПХГ «выключены» — Киев уже давно не может контролировать хранилища и даже не видит, что там происходит.

«Для системы ГТС Украины в нынешних условиях они (вышеупомянутые хранилища) не имеют критического значения, так как они всегда были ориентированы на местный уровень», — комментирует эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По мнению специалиста, сейчас Вергунское и Краснопоповское используют на Донбассе для закачки российского газа на осенние-зимние периоды, причем закачивают около 0,5—0,6 млрд. кубометров.

Официальных комментариев от властей ЛНР насчет использования хранилищ на территории республики в открытом доступе нет. Если хранилище действительно используется, то процесс этот максимально закрытый. В частности, нет даже комментариев, в каком состоянии сейчас находятся ПХГ, учитывая интенсивные боевые действия недалеко от Луганска в 2014—2015 гг.

В целом утрата двух ПХГ из газотранспортной системы Украины в СМИ и политико-экспертных кругах ажиотажа не вызывает, особенно в последнее время. Наиболее активно тема освещалась еще в 2014 году, причем тогда украинские СМИ утверждали, что в ДНР и ЛНР планируют не забрать ПХГ, но и вообще «выключить» из ГТС Украины минимум один магистральный газопровод — «Союз», обеспечивающий четвертую часть транзита российского газа в Европу.

«Если на карту «АТО» наложить схему газовой инфраструктуры региона, то четко просматривается, что боевики ведут боевые действия аккуратно по линии прохождения газомагистралей и важнейших газораспределительных узлов в Луганской и Донецкой областях… Они пытаются отсечь территорию, по которой проходят газопроводы из российских Ельца, Петровска, Оренбурга и в направлении Александрова Гая и Таганрога. То есть в прямом смысле слова под прицелом оказались не менее трех входящих и двух выходящих магистральных газопроводов в Донбассе», — отмечало осенью 2014 года издание «Зеркало недели».

Упоминались в материале и Вергунское и Краснопоповское подземные хранилища, как подчеркивает издание, они «использовались в сезонный максимум для поддержания давления в транспортном узле «Донбасстрансгаза» и обеспечения Донецкой и Луганской областей стабильным газоснабжением».

Что же касается оставшихся на Украине ресурсов — на сегодня в состав «Укртрансгаза» входит 12 ПХГ мощностью 30,95 млрд кубометров, причем основные мощности по хранению (25,32 млрд кубометров) расположены на западе Украины.

«Такой комплекс газохранилищ делает ГТС Украины гибкой и надежной. Например, украинские ПХГ в случае резкого похолодания в Европе способны на протяжении суток обеспечить необходимые объемы газа в зависимости от текущих возможностей отбора (до 250 млн куб. м в сутки)», — заявляли в компании.