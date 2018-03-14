Великий Новгород, 14 марта, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Депутат Новгородской областной думы, врач-хирург Старорусской ЦРБ Александр Кашицын после отчёта губернатора Новгородской области Андрея Никитина о социально-экономическом развитии региона в 2017 году попросил главу области обратиться к президенту РФ и инициировать рассмотрение вопроса об изменении принципов государственной системы здравоохранения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, врач привёл цитаты из статистических отчётов и официальных выступлений, а затем проиллюстрировал их фактами из реальной жизни.

Операционная

Он сообщил, что скорая помощь на вызов в городе Старая Русса ехала 13 марта 1,5 часа, потому что сейчас вместо шести экипажей скорой помощи на весь город и Старорусский район остались только четыре.

«Я в январе, отработав больше чем на ставку на дополнительной, сверхурочной работе, получил зарплату хорошего санитара. А для работы в детских учреждениях Старой Руссы мы возим врачей из близлежащих районов — Шимска, Парфино, Великого Новгорода. Мы увлеклись поддержкой молодых специалистов, забыв о том, что есть и старые специалисты — те люди, наставники, которые должны молодых научить. В детской поликлинике в Старой Руссе работает один врач-педиатр, во взрослой — полтора терапевта, и вместе с тем в Старой Руссе работает «Центр доказательной медицины», куда ушли все старые специалисты: там выгодно, интересно, там нормированный рабочий день», — заявил депутат.

Александр Кашицын также обратил внимание губернатора на то, что при росте зарплаты отдельных медицинских работников практически не изменилась зарплата фельдшеров скорой помощи, и их отток из региона в Москву и Санкт-Петербург продолжается.

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«Всем известна поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на вторую ставку есть некогда». Поэтому все подрабатывают, но большая часть совмещений оплачивается из «голого» оклада: никаких надбавок, никаких процентов. А из должностного оклада врача, медсестры, санитарки рассчитывается профессиональная вредность, категория, ночные, сверхурочные, оплата больничных листов и, в конце концов, будущая пенсия», — также сообщил депутат Александр Кашицын.

Он отметил, что оклады врачей и медсестёр в областном центре — Великом Новгороде — выросли в два раза, а в межрайонных центрах остались на прежнем уровне.

«Может быть, размер рабочего часа в областном центре не 60 минут, а 120, или врач-хирург держит скальпель по-другому?» — возмутился депутат.

Он предложил губернатору Новгородской области поставить перед президентом вопрос об изменении принципов государственной системы здравоохранения: отказаться от страховых компаний, отменить подушевое финансирование столь важной для страны отрасли и осуществлять его по принципу финансирования российской армии, МВД, МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании по исполнению «майских» указов президента РФ в январе 2018 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин призвал отказаться от формальных показателей по зарплате работникам бюджетной сферы, так как «они не соответствуют тому, что есть на самом деле». К этой работе он призвал привлечь профсоюзы.

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Напомним, планируется, что в 2018 году средняя зарплата новгородских медиков составит 55 тыс. рублей, при этом повышение не коснётся главных врачей и их заместителей. В сфере социальной защиты зарплата вырастет на 30% до 27,9 тыс. рублей. На увеличение доходов работников бюджетной сферы предполагается направить 768 млн рублей. Заработная плата вырастет у более 23 тыс. специалистов.

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