Керчь, Крым, 14 марта, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада визит президента России в Крым не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Александр Бедрицкий, комментируя растиражированную истерику украинского руководства по этому поводу.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста. Беседа со строителями

«Я думаю, что в условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада эта поездка не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в прессе», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, необходимо понимать, что в настоящее время конфликтная ситуация только нарастает и пиковая кризисная точка на этом этапе конфликта ещё не пройдена.

«Скорее всего, нам ещё предстоит пройти через какое-то подобие «Карибского кризиса», и очень бы хотелось, чтобы это произошло в более мягкой, нежели в форме 1963 года», — подчеркнул Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Владимир Путин прибыл в Крым, где лично ознакомился с ходом финальной части строительных работ Крымского моста.

Президент прилетел на вертолёте на остров Тузла, откуда на микроавтобусе его привезли к мосту до автодорожной арки, где он встретился и обсудил с рабочими, инженерами и чиновниками детали финального этапа строительства транспортного перехода.

«Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока. Хотелось бы, чтобы люди смогли им пользоваться уже в летний сезон», — недвусмысленно намекнул строителям глава государства.

Ответственные за главную стройку страны пообещали уложиться к маю.

По словам Аркадия Ротенберга, мостостроители приложат все усилия, чтобы машины по мосту пошли даже накануне курортного сезона.

Далее президент отправился на экскурсию в масштабный аэропортовый терминал в Симферополе, строительство которого также вышло на финишную прямую.