Лондон, 14 марта, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Министр Великобритании по делам труда и пенсий Дункан Смит попросил премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй убедить германское правительство полностью отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в сфере строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом Смит попросил Мэй сегодня, 14 марта, на заседании парламента, в ходе которого Мэй обвинила Россия в отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Gazprom.ru Северный поток-2

Мэй ответила Смиту, что данный вопрос будет обязательно обсуждаться.

Напомним, сегодня Тереза Мэй объявила, что власти Соединённого Королевства высылают из страны 23 российских дипломата из-за инцидента с отравлением Скрипаля. Лондон уверен в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери стоит Москва и никто другой, хотя никаких доказательств этому предоставлено не было.

Российские власти заявили, что Великобритания организовала информационно-политическую атаку на Россию с помощью провокационного отравления Скрипаля и его дочери, к которому Москва вообще не имеет никакого отношения.

Упоминание в этом контексте «Северного потока — 2» вскрывает истинные мотивы этой атаки британских властей на Россию — поддержание политики сдерживания РФ, и в частности разрыв российско-германских экономических связей.