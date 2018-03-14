Самара, 14 марта, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Ректор Самарского государственного медицинского университета, член Российской академии медицинских наук Геннадий Котельников предложил перевести школьников Самарской области на пятидневную учебную неделю. Предложение он озвучил в ходе расширенного заседания регионального правительства.

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

Котельников отметил, что взрослые работают пять дней в неделю, дети же обучаются шесть дней подряд, сообщает портал 63.ru.

«Это создает дискомфорт. Дети «изнашиваются» — позволю себе употребить такое слово. Говорю как медик», — констатировал ректор медицинского вуза. При этом он напомнил, что в медуниверситете пятидневную неделю ввел 20 лет назад.

В свою очередь врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров считает, что при любых вводимых в школе инициативах не должно ухудшаться качество образования.

«Варианты изменения учебной недели отрабатываются в областном правительстве. Сейчас в регионе уже есть пилотные проекты, когда детей перевели на дистанционное обучение по субботам», — заключил Азаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2015 года депутаты от «Справедливой России» выступили с законодательной инициативой о внедрении пятидневки в школах РФ. Авторы законопроекта ссылались на данные Минобрнауки, которые свидетельствовали о росте числа детей с хроническими заболеваниями, а также об увеличении простудных заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата. Одной из вероятных причин ведомство называло рост школьной нагрузки.

Однако профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить этот законопроект. В частности, отмечали в комитете, регионы не смогут в рамках пятидневной недели освоить в полном объеме действующие учебные планы, особенно в классах с углубленным изучением отдельных предметов. Кроме того, проблема также упирается в нехватку свободных классов в школьных зданиях, что соответственно может увеличить число детей, обучающихся во вторую смену и рост числа уроков в течение дня. В феврале 2018 года вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец высказала мнение, что учебный план «можно уместить в пять дней». Однако введение пятидневной недели отдают на откуп школам.