Москва, 14 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Если Великобритания заморозит российские госактивы, то ответ РФ должен быть асимметричным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может заморозить российские госактивы, если почувствует угрозу со стороны РФ.

По словам Емельянова, такие шаги со стороны западных стран, а именно Великобритании, вполне могут быть применены в ближайшем будущем.

«Эти угрозы вполне реальные, потому что западные страны давно искали возможность сделать это. Повод мог быть любой — Скрипаль или не Скрипаль. Но то, что это мощное средство давления на РФ — это очевидно. И то, что они его используют, тоже было очевидно. Только наши экономические власти и особенно министр финансов Антон Силуанов в это не верил почему-то», — отметил Емельянов.

По его словам, вопрос с действиями Силуанова — предмет отдельного разбирательства, однако если Великобритания решит заморозить российские госактивы, то министру финансов РФ придется понести ответственность за это.

«Если это случится, то уголовная статья о должностной халатности вполне может быть применена к министру, он должен был это предвидеть», — уверен Емельянов.

Однако сегодня в первую очередь нужно думать об ответных мерах. По мнению Емельянова, они могут быть очень широкими.

«Это и заморозка их активов внутри РФ, в том числе в отношении частных компаний, отказ от услуг их компаний и сворачивание бизнеса. Плюс под юрисдикцией Великобритании действуют разные офшоры, надо запретить держать там средства и получать инвестиции оттуда», — считает Емельянов.

Однако, самое главное, меры со стороны РФ должны быть асимметричными, уверен депутат.

«Нам надо демонтировать всю инфраструктуру англо-саксонского влияния внутри страны. Это касается определённых российских СМИ, подчёркиваю российских, а не британских. То есть, мы должны закрыть не Би-Би-Си, а работать против целого пула российских СМИ и некоммерческих организаций, которые проводят западную политическую повестку, удар должен быть нанесён по ним», — уверен Емельянов.

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Кроме того, по его словам, можно также запретить НКО и СМИ получать любые средства от западных стран, а для физических лиц, через которых осуществляется незаконное финансирование таких организаций, ввести уголовную ответственность.

«То есть демонтаж всего механизма внешнего влияния на нашу политическую сферу. Ответ должен быть асимметричным, альтернативный центра информационного влияния в РФ должен быть разрушен», — уверен Емельянов.