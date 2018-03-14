Ярославль, 14 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Компания, которая возводит колесо обозрения в Ярославле, заявила о том, что его могут открыть уже к майским праздникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Группа Вконтакте «Золотое кольцо — Колесо обозрения в Ярославле» Так будет выглядеть колесо обозрения

«Мэрия определила срок возведения объекта — ко Дню города, но будем стараться запустить колесо к майским праздникам. Мы идем в хорошем графике. На данный момент идёт подготовка к возведению самой конструкции колеса», — сообщается от имени группы компаний «Триколор» на странице социальной сети, посвященной строительству колеса обозрения в Ярославле.

Там же выложен будущий вид самого большого в центральной части России колеса обозрения.