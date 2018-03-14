Архангельск, 14 марта, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Арктическая зона России (АЗРФ) может прирасти новыми районами. Об инициативе Архангельской области сообщил сегодня, 14 марта, председатель регионального собрания Виктор Новожилов.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

По мнению Новожилова, Пинежский и Лешуконский муниципальные районы должны войти в состав АЗРФ, к которой от Поморья уже относятся территории городских округов Северодвинска, Новодвинска, Архангельска, Мезенского, Приморского и Онежского районов.

«По данному вопросу мы подготовили обращение к министру экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину. Обращение будет обсуждаться на 54-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России», — сообщил Виктор Новожилов.

Чиновник также сообщил СМИ, что соответствие этих территорий требованиям, необходимым для включения в состав АЗРФ, подтверждено экспертным заключением. На территории Лешуконского, Пинежского районов и Мезенского района, который уже находится в составе АЗРФ, располагается ресурсно-производственный комплекс. Он позволит усилить эффективность опорной зоны, которая появится в Архангельской области в дальнейшем. Транспортные возможности для экспорта продукции обеспечит Северный морской путь.

Напомним, Арктическая зона России является крупнейшей в мире — ни одна страна не имеет столь обширных территорий за Полярным кругом. Несмотря на то, что в Арктике проживает менее 1,5% всего населения России, северные регионы дают стране около 11% национального дохода и около 20% ВВП. Здесь находится более половины разведанных запасов российского золота и серебра, алмазов, редких металлов, медных и никелевых руд, марганца.

В Арктическую зону РФ входят части территорий девяти субъектов: Мурманской и Архангельской области, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и Чукотки.

На территории АЗРФ проживает менее 2% всего населения страны, однако Север даёт около четверти ВВП. Макрорегион привлекает внимание государства, и поэтому многие приграничные к Полярному кругу субъекты видят во вхождении в состав Арктической зоны перспективы собственного развития за счёт вложений федерального центра.

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В июле 2017 году к Арктической зоне присоединились три района Республики Карелия — Беломорский, Лоухский, Кемский. Эти территории имеют общие проблемы — плохие дороги, наличие большого количества ветхого аварийного жилья. Местные власти не скрывали радости по поводу включения этих территорий в состав российской Арктики, надеясь на развитие проектов по освоению Севера — а значит, приток инвестиций. Однако пока ни одна из идей региона, предлагающего собственный проект опорной «арктической» зоны, не была отмечена государством как стратегически необходимая.

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Примером служит возможность строительства порта в Беломорске, озвученная главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Специалисты утверждают, что на данной акватории около половины года стоит лёд и место не отличается удобными навигационными условиями. Поэтому пока что инициатива повисла в воздухе.