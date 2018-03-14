Ярославль, 14 марта, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники регионального правительства и областной думы отрицают, что они заставили главную площадь Ярославля — Советскую — своими автомашинами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Яна Левина Парковка на Советской площади: машин депутатов и чиновников нет

Как уже сообщало наше информагентство, краевед Ян Левин насчитал на Советской площади Ярославля 110 автомобилей. Раньше, по словам Левина, въезд на площадь всегда был ограничен и там могло припарковаться 2−3 десятка служебных автомобилей. У въезда на площадь стоял патруль ДПС, который запрещал парковаться в неположенном месте. Сейчас же красивейшее место города напоминает парковку у торгового центра.

«Мы паркуем свои автомобили на парковке у здания думы, там можно поставить меньше двадцати машин. Еще разрешено парковаться на площади Челюскинцев, и около бывшего здания думы. На Советской площади наши автомашины не стоят. На самом деле выявить, кто там паркуется — невозможно. Это надо ГИБДД провести рейд, записать номера нарушителей и разобраться, кто же там стоит», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

В правительстве Ярославской области сообщили, что у них есть своя парковка во внутреннем дворе здания бывшей облдумы, также сотрудники паркуются в тех местах, где есть разрешительные знаки.

«У здания правительства области ставить машины может только губернатор и председатель правительства. На Советской площади вообще никто не имеет права парковаться. Раньше стояли сотрудники ГАИ и следили, чтобы машины не парковались. Пост сняли и теперь стало гораздо хуже. Земля принадлежит мэрии — они и должны разбираться», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Городские власти вообще отрицают свою причастность к этому.

«Мы должны нанести разметку и установить дорожные знаки. Заниматься незаконной парковкой должны не мы, а сотрудники ГАИ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Комментарий сотрудников ярославского ГИБДД оперативно получить не удалось.