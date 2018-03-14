Лондон, 14 марта, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 14 марта о том, что сборная Англии не поедет на чемпионат мира по футболу, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

Такое решение было принято в рамках ответа Лондона на отравление Сергея Скрипаля, в причастности к которому Мэй обвинила Россию.

Напомним, по словам Мэй, Россия виновата в отравлении Скрипаля либо напрямую, либо ввиду того, что позволила оказаться нервно-паралитическому газу «Новичок» в руках преступников.