Москва, 14 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Рынок нефти 14 марта в первой половине дня топтался на месте, но после полудня инвесторы начали понемногу покупать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Kremlinrus.ru Нефтерубль

Сегодня баррель североморской смеси Brent стоит $64,95 и растет на 0,5%. За «бочку» легкой техасской нефти WTI дают $61,18 (+0,8%).

«В представленной накануне статистике от API видно, что запасы черного золота продолжают нарастать, в то время как повышенный спрос на бензин и дистилляты оказывает давление на параметры запасов», — отметила Бодрова.

14 марта вечером будет опубликован официальный релиз минэнерго США по запасам, в котором, согласно результату опроса Bloomberg, может быть виден рост запасов нефти на 1−2 млн баррелей.

По ее мнению, очень интересными будут и данные по суточной добыче черного золота в США.

«При этом стоит внимательно наблюдать за колебаниями американского доллара, который во второй половине дня предпринимает попытки восстановления.

Если доллар начнет развивать новую волну роста, нефтяным «быкам» придется отойти в сторону», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть получила поддержку