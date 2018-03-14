Киев, 14 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Facebook начали массово блокировать аккаунты украинских пропагандистов, заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает 14 марта УНИАН.

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По сообщению украинского фонда «Вернись живым», аккаунты украинских пропагандистов блокируются из-за жалоб на недостоверную информацию. Блокируются те пропагандисты, которые распространяют фальшивую информацию о «российской оккупации» и «агрессии».

Украинская сторона обвиняет мифических «пророссийских ботов», которые якобы «активизировались к президентским выборам в России». В свою очередь Золотухин обвинил администрацию Facebook в том, что она «несправедливо» банит украинских пропагандистов.

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«Есть подозрения, что отдельные баны за посты в прошлом имеют формальную легитимность, поскольку в 2014 году мы слов не подбирали, но администрации соцсети на это пофиг, конечно», — уверен Золотухин.

Напомним, украинские националисты, захватившие власть в 2013—2014 годах, активно транслируют мифы об «оккупации Крыма» и о «российской агрессии». При этом любые неудачи Киева власти списывают на мифических «агентов Кремля» и лично Путина. Большинство западных «партнеров» Киева поддерживают антироссийскую риторику Украины.