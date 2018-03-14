Лондон, 14 марта, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании обвинила 14 марта Россию в отравлении Сергея Скрипаля, заявив о заморозке двусторонних отношений между Британией и Россией, сообщает британское агентство Reuters.

ASSY Замороженные отношения

С таким заявлением она выступила в британском парламенте.

По ее словам, отравление Скрипаля могло состояться только при двух вариантах: либо Россия провела сознательную операцию против Великобританию, либо ее химическое оружие попало в руки преступников. В любом случае это означает вину.

Среди мер, предложенных Мэй, также внесение ряда официальных лиц России в список Магницкого, заморозка активов и другие.