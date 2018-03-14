Москва, 14 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Российский рубль 14 марта укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США торгуется по 56,83 руб. (-0,3%). Евро стоит 70,37 руб. (-0,4%).

Банк России Рубль

В первой половине сессии позиции рубля поддерживали аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. После рекордных размещений марта ведомства приняло решение не перегружать бумагами инвесторов и оставить интерес к ОФЗ высоким.

«Сегодня покупателям были предложены выпуски 26 225 на 20 млрд рублей и 26 223 так же на 20 млрд рублей.

Официального заключения по результатам аукционов еще нет, но, скорее всего, книга заявок была переподписана примерно в два раза», — пояснила Бодрова.

Новости вокруг вероятного ослабления валютного контроля, равно как и российская риторика в британский адрес, особенного влияния на сектор валют не оказывают.

«Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 56,65−57,25 рубля, евро — в границах 70,10−70,85 рубля», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 15 марта, составляют 56,93 руб. за американскую валюту и 70,53 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 0,001 руб. и 38 копеек соответственно.

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