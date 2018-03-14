Ярославль, 14 марта, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Владимир Слепцов от имени главы государства вручил юному ярославцу белоснежного щенка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Владимира Слепцова Радостное событие

Фото этого радостного события мэр Ярославля выложил на своей странице в Facebook.

«Это наш юный ярославец Илья. Очень целеустремленный молодой человек: он занимается джиу-джитсу, его фотография висит на стене почета в школе, увлекается современной литературой. Недавно он написал письмо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, в котором попросил щенка. Сегодня от лица главы государства сделали подарок. Детская мечта Ильи осуществилась. Верим, что щенок станет верным другом для него», — пишет мэр Ярославля.

Какой породы щенок — не указывается, но думается, в данном случае это и не столь важно.