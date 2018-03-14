Москва, 14 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Российская экономика преодолела кризис 2014—2015 годов. Об этом 14 марта заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Председатель правительства отметил, что инфляция в России остается низкой, курс рубля — устойчивым, а банки — надежными. Что касается бюджета, кабинет министров старается его сбалансировать.

«Сегодня можно констатировать, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014—2015 годов», — заключил Медведев, выступая на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия».

В 2017 году рост ВВП составил около 1,5%. Уровень инфляции был для последних лет рекордно низким — порядка 2,5%, уточнил премьер-министр.

Он также отметил хорошие темпы роста химической и пищевой промышленности, металлургии, обработки древесины, а также производства транспортных средств и оборудования. Доход федерального бюджета составил примерно 15 трлн рублей.

Говоря о банковском секторе, Медведев заверил: правительство и Центробанк продолжат работу по удалению из него недобросовестных организаций.

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