Грозный, 14 марта, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Обвинения председатель комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах — полный бред. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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Руководитель республики предположил, что, возможно, парламентарий сделал комплимент красивой девушке, но это, по словам Кадырова, «долг настоящих мужчин».

«Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», — написал глава Чечни в своём микроблоге в Twitter.

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«Леонида Слуцкого я называю братом, — добавил Кадыров. — Он в трудные дни был с нашим народом».

Как сообщало ИА REGNUM, в сексуальных домогательствах Леонида Слуцкого обвинили сразу три парламентских журналистки. 22 февраля телеканал «Дождь» рассказал о сексуальных домогательствах Слуцкого в отношении нескольких журналисток, аккредитованных в парламенте. В частности, это продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. 27 февраля в эфире телеканала RTVI в том, что в 2011 году она стала жертвой домогательств со стороны Слуцкого, призналась Екатерина Котрикадзе. Третьей, обвинивший народного избранника в домогательств, стала корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова.

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес парламентария «грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением». Он пообещал, что фракция ЛДПР будет добиваться того, чтобы телеканал «Дождь» лишили аккредитации в Госдуме.

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По словам самого Слуцкого, попытки сделать из него русского Харви Вайнштейна заранее обречены на провал.