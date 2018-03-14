Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Петербургские метростроители подают в суд на компанию «СМУ-11 Метрострой», которая занимается проходкой тоннеля от станции «Театральная» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии.

Metrostroy-spb.ru Тоннель на Лахтинско-Правобережной линии

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 марта участники недавней забастовки проходчиков, после которой петербургские власти разработали специальную схему погашения многомесячных долгов по зарплате.

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На сегодня многие рабочие уже получили выплаты за ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018 года. Тем не менее некоторые так и не увидели зарплаты за сентябрь и октябрь прошлого года, когда они уже отказывались от выхода на работу из-за задержек зарплаты, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 142 Трудового кодекса РФ.

«За январь погасили. Есть, правда, ещё люди, которым не заплатили за сентябрь, октябрь. Они сидели по 142-й статье, не работали. Как я понял, сначала должны были погасить задолженность перед нами, кто работал. Во второй очереди должны решить и с ними», — предполагает один из работников СМУ-11.

Так, проходчику Александру Валееву вернули лишь 12% долга одним переводом, после этого он не получил ничего. Он бастовал с сентября, когда начались проблемы с зарплатой, но, не дождавшись перемен к лучшему, уволился в конце декабря.

«Вчера в суд иск подал. «Метрострой» (здесь имеется в виду «СМУ-11 Метрострой» — прим. ред.) не настроен без боя отдавать заработную плату тем, кто сидел по 142 статье ТК РФ», — сказал Валеев.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга уже зарегистрировал его заявление о взыскании со «СМУ-11 Метрострой» невыплаченной заработной платы, других положенных выплат и компенсации за задержку их выплаты.

Готовятся подать в суд и некоторые другие рабочие. Одному из них выплатили лишь 40% за сентябрь, другие не видели ни копейки. По словам Василия Просветова, в офисе компании на улице Некрасова ему прямо сказали, что проще обратиться в суд.

«После подачи заявления в прокуратуру дальнейшие диалоги с ними закончились. Дошло до того, что отказываются выдавать даже документы, такие как НДФЛ и выписки из трудовой. Мне для налоговой нужна была справка, так не хотели в отделе кадров её выдавать, в итоге получил только после скандала чуть ли не со всеми людьми в радиусе 30 метров. Отказывают в получении необходимых документов, чтобы сложнее было обращаться в суды, прокуратуру и трудовую инспекцию. Ведь без подтвержающих справок о задолженности обращение попросту не принимали», — заявил Просветов.

Один из рабочих, который всё еще находится в штате компании, готов обратиться в прокуратуру, так как предполагает, что без этого не получит деньги за сентябрь и октябрь 2017 года — время первой забастовки. Долг за ноябрь, декабрь и январь перед ним уже погасили.

Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга отчиталась о том, что все долги перед работниками ЗАО «СМУ-11 Метрострой» погашены.

«В результате оперативно принятых мер 13 февраля 2018 года выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 — январь 2018 года в размере 106,7 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.

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Напомним, что руководителя ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и организацию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), на них наложены штрафы. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении Морозова в марте было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Это уже не первое уголовное дело, фигурантом которого становится Морозов. Первое было связано с уклонением от налогов на сумму более чем в 700 млн рублей, именно в рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы в прошлом году, что и привело к многомесячным задержкам зарплаты. Сам Морозов находится на свободе под залог.

Добавим, ЗАО «СМУ-11 Метрострой» могут объявить банкротом и реструктуризировать. В суде дело о банкротстве компании будут рассматривать уже 6 апреля.