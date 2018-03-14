Ярославль, 14 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов принял участие в комиссионном объезде избирательных участков и проверил их готовность к выборам 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

City-yaroslavl.ru На фото можно разглядеть те самые пирожки по 4 рубля

«Нам хотелось убедиться, на самом деле ли подготовлены все избирательные участки. Мы смотрели в первую очередь на условия безопасности и удобства для граждан. Также мы ознакомились с ассортиментом продукции, которую будут предлагать в буфетах при избирательных участках. В свое время мы приходили на выборы как на праздник. Сейчас мы хотим, чтобы жители также приходили сюда с удовольствием. Я считаю, что с задачей мы справились, избирательные участки готовы и надеюсь, что 18 числа все Ярославцы придут и сделают свой выбор», — сказал Владимир Слепцов.

Напомним, что всего в Ярославле организовано 247 избирательных участков в 126 зданиях. В буфетах будут продаваться выпечка, в частности, пирожки с картофелем и луком по 4 рубля, буквально «взорвавшие» социальные сети. Коме того, будет организовано 26 ярмарок по продаже продуктов по социальным ценам. Помимо этого, 18 марта в муниципальном транспорте будет организован бесплатный проезд для всех пассажиров в течение дня. Бесплатными в этот день окажутся и некоторые маршрутки, отличить их можно будет по специальным обозначениям