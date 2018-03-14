Ярославль, 14 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. 14 марта на заседании регионального правительства была озвучена информация, куда потратят сэкономленные 53 млн так называемых «московских денег», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церковь Ильи Пророка

Как пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в прошлом году проведена масштабная реконструкция исторического центра Ярославля. В этом году работы продолжатся.

«Из 600 миллионов рублей, которые Правительство Москвы выделило Ярославской области на благоустройство зоны ЮНЕСКО, мы не израсходовали 53. Это деньги, которые удалось сэкономить в результате проведенных конкурсных процедур», — сказал губернатор.

Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, в этом году предстоит провести еще пять видов работ.

«Завершить научно-исследовательские работы, а также устройство освещения церкви Ильи Пророка и отремонтировать позолоту 13 крестов, которые на сегодняшний день, если посмотреть на церковь, являются открытым диссонансом после восстановления фасадов и общего обновления храма Ильи Пророка. Позолота на них слезла достаточно давно», — сказал Виталий Ткаченко.

Кроме того, сэкономленные деньги планируют пустить на реставрационные работы моста-виадук через Медведицкий овраг.

«Мы пытались эти работы сделать в прошлом году, но после того, как сняли штукатурку, выяснилось, что мост находится в аварийном состоянии, не подлежит эксплуатации и требуются немедленные противоаварийные и реставрационные работы. Поэтому сейчас разработан проект на выполнение этих работ, он дорабатывается, после чего будет согласован с Минкультом», — пояснил зампред.

Оставшиеся средства направят на сохранение храмов и монастырей в центре Ярославля: ремонт часов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря, благоустройство сквера у часовни Казанской богоматери, завершение работ по реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного Кирилло-Афанасьевского монастыря.