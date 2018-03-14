Пермь, 14 марта, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Перми следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух детей, сообщает 14 марта пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, 12 марта в Мотовилихинском районе города ушли из дома в школу и пропали без вести 12-летняя Виктория К. и 14-летний Георгий М. Дети обучаются в одной из общеобразовательных школ, проживают в своих семьях, на профилактических учетах не состоят.

Сообщается, что 12 марта мать довезла дочь до остановки «улица Старцева», после чего девочка намеревалась зайти к подруге и поехать в школу, но в образовательном учреждении она не появилась.

«В этот же день утром мать пропавшего подростка ушла на работу, мальчик, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако по месту учебы в этот день он не появился, и его место нахождение не известно», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавших детей. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних лиц»).

Читайте также: СК возбудил дело по факту пропажи в Сочи пятилетнего ребенка