Цель США — разрушить Россию как государство, России — диалог: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Не обсуждается: вопроса выхода России из СЕ нет;
- Пространство для диалога: премьер-министр Грузии прокомментировал ответ России;
- Убрать конкурента: США хотели бы для России ручного президента;
- Очередное избрание: Ангела Меркель вновь стала канцлером ФРГ;
- Совместный туризм: Россия и Казахстан «перезагрузят» отношения;
- Реформа валютного законодательства: полный отказ от валютного контроля опасен.