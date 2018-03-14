Берлин, 14 марта, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Неизвестный человек попытался напасть на канцлера Германии Ангелу Меркель, когда она покидала здание парламента, сообщает новостной портал Heute.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Мужчина закричал и бросился в сторону канцлера, но был сразу схвачен сотрудниками охраны. Они повалили его на землю и связали. Мотивы поступка этого человека еще не известны.

В этот момент Ангела Меркель выходила из здания парламента, где утром 14 марта прошло голосование членов Бундестага. Меркель была избрана в четвертый раз на должность канцлера ФРГ.

После инцидента Ангела Меркель присоединилась к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и села вместе с ним в машину, чтобы отправиться во дворец Бельвю для церемонии официального провозглашения ее канцлером Германии.

364 парламентария из 709 проголосовали «за». Для победы Меркель было достаточно большинства голосов в 355.