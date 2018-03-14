Томск, 14 марта, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Томске 1 сентября 2018 года двери распахнут сразу три новых учебных заведения — школы на улицах Береговой, Никитина и в микрорайоне Южные ворота.

Tomsk.gov.ru Новая школа в Томске

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, губернатор Сергей Жвачкин сегодня, 14 марта, проверил готовность новой школы в микрорайоне Радонежском на улице Береговой. Это образовательное учреждение возвела Томская домостроительная компания, которая строит и сам жилой район.

Строительство школы стартовало в начале 2017 года. Четырехэтажное здание площадью более 22 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в октябре. Стоимость объекта превысила 1 млрд рублей. Деньги выделялись из областного и федерального бюджетов. Также региональный бюджет направил ещё 75 миллионов рублей на оснащение новой школы, которая юридически станет одним из корпусов Заозерной школы №16.

В здании имеются 16 кабинетов начальной школы, четыре лаборантские, кабинет робототехники, два спортзала, художественные классы-мастерские, книгохранилище, тренажёрный и хореографический залы, лыжная база. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья работает лифт, имеются санитарные комнаты.

«Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию назвал Томскую область одним из ведущих научно-образовательных центров России. Это лидерство обеспечивают не только известные на всю страну университеты и академические институты, но и современная система общего образования», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, подводя итоги проверки новой школы.

В новом корпусе школы №16 будут обучаться 1 100 детей — все в первую смену. Из них 800 учеников, проживающих в Радонежском, ещё 300 школьников — жители близлежащих микрорайонов. По информации обладминистрации, построенное образовательное учреждение снизит нагрузку на томские школы №27 и 28.

По словам Сергея Жвачкина, в регионе решена проблема доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет. При поддержке федерального центра по всей области построили 35 детских садов. А теперь ведётся строительство новых школ.

«И если в День знаний-2017 в Томске открылась одна новая школа, в жилом районе Зелёные горки, то 1 сентября этого года у нас двери распахнут сразу три новых учебных заведения — школа на Береговой, на Никитина и в Южных воротах», — отметил Сергей Жвачкин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе введено правило — строить новые жилые районы только вместе со школами, детскими садами, поликлиниками, игровыми площадками.

«Это правило у нас в Томской области уже работает», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, 1 сентября 2017 года в Томске открылась новая школа в микрорайоне Зелёные Горки. Образовательное учреждение площадью более 20 тыс. кв. метров рассчитано на 1100 учеников. В ней есть 44 учебных класса, два спортзала, актовый зал на 400 мест, столовая и другие помещения.