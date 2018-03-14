Ярославль, 14 марта, 2018, 13:38 — ИА Регнум. 13 марта краевед, писатель и предприниматель Ян Левин насчитал на Советской площади Ярославля 110 автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Яна Левина Советская площадь превращается в парковку

Центральная площадь областного центра, место притяжения жителей и туристов превратилась в парковку для автотранспорта чиновников и депутатов.

«Напомню вкратце, что «теория разбитых» окон гласит, что если в доме разбили одно окно, и вовремя не застеклили, то скоро в доме будут выбиты все окна. Большинство людей не выкинет пакет с мусором на чистый тротуар. Но если там уже лежат несколько, то многие начнут докидывать — здесь же уже нагажено, тут и так свалка. Людям созданы условия. Так произошло со сквером на улице Чайковского, я писал об этом летом 2017 года. Там убрали забор, и в довольно короткие сроки газон сквера вдоль проезжей части плавно превратился парковку, а точнее, в грязное месиво. Сейчас аналогичная история происходит и с центральной площадью города Ярославля, Советской, — пишет Ян Левин на своей станице в Facebook.

Он отмечает, что въезд на площадь всегда был ограничен: парковка на 2−3 десятка служебных автомобилей была разрешена лишь у правительственных зданий, за соблюдением правил на протяжении многих лет (если не десятилетий) всегда следил специальный патруль ДПС, который ловил зазевавшихся иногородних водителей, проехавших на знак «движение запрещено», и он же следил за соблюдением правил парковки.

«Соблюдение правила привело к созданию табу в ментальности ярославцев: Советская площадь — не для движения автотранспорта. Это безопасная, пешеходная зона. В связи с этим она служила (и пока ещё служит) точкой притяжения: здесь гуляют с детьми, с колясками, катаются на велосипедах/скейтах/роликах, здесь ходят туристические группы. И вот, некоторое время назад в силу неизвестных мне причин патруль ДПС исчез. Какое-то время по инерции ментальность ещё работала: Советская площадь не место для движения и парковки. Появляется первый идейный нарушитель. Ну, все знают этого человека: «я на минуточку», «мне важнее и срочнее, чем другим», «что я, триста метров пешком буду идти, я вообще-то депутат», и вообще, «это они сами виноваты, лучше бы парковки делали». И первая машина нарушает правила и встаёт на огромном «острове безопасности», который представляет собой Советская площадь. Всё, факт нарушения есть, окно разбито. И никто его не «застекляет», в силу ряда причин всем всё равно. Скоро появляется вторая машина. Потом третья, десятая. И уже не на минуточку, а на час, а потом ‑ и на весь рабочий день. Почему бы и нет? Все так делают, тут же уже нагажено. Двадцать машин. Тридцать. Окна продолжают биться, мусор продолжает бросаться, машины продолжают занимать пространство Советской площади, превращая её в один гигантский паркинг», — говорит Ян Левин.

Он сообщает, что 13 марта насчитал на Советской площади 110 (!) автомобилей. Из них лишь около тридцати были припаркованы под разрешающим знаком. Пока это не столь заметно, потому что Советская площадь перед церковью Ильи Пророка вместит до тысячи машин. «Но вскоре, когда туристы будут лавировать между авто, озираясь, когда площадь перестанет быть местом притяжения, когда на ней перестанут появляться гуляющие люди (кто хочет гулять по парковке?), тогда можно будет зафиксировать: в здании выбиты все окна», — предрекает краевед.

Корреспондент ИА REGNUM ждет комментариев по этому поводу от регионального правительства, областной думы и ГИБДД.