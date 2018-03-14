Мадрид, 14 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Учёные из Испании заявили о том, что им удалось обнаружить галактику, в которой завершился процесс образования звёзд. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

NASA Галактика NGC 1277

Исследователи из Университета Ла-Лагуна проанализировали данные телескопа «Хаббл». Им удалось обнаружить галактику NGC 1277.

Галактика находится в 220 млн световых лет от Земли. Она состоит из старых красных звёзд, которых в два раза больше, чем во Млечном Пути. При этом по размерам обнаруженная галактика в два раза меньше.

По словам учёных, звёздная система NGC 1277 не претерпевала изменений за последние 10 млрд лет. Она в определённый момент перестала собирать вещество из межгалактической среды, позволявшее ей превратиться в обычную спиральную галактику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, орбитальный телескоп «Хаббл» получил изображения галактики NGC 3972 в состоянии, в котором она находилась в то время, когда на Земле обитали динозавры.

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