Киев, 14 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Взрыв у польского мемориала так называемых «польских орлят» во Львове осудил 14 марта глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи Мемориала», — сообщил Климкин.

Ранее пресс-служба Львовского городского совета сообщила, что взрыв у мемориала произошел 13 марта. По предварительным данным, неизвестный взрывоопасный предмет был заброшен через ограду, который затем взорвался вблизи от хозяйственных помещений.

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взрыва.

Напомним, «польские орлята» — вооруженные отряды добровольцев, которые воевали против Советской армии в 1919—1921 годах. Кладбище «орлят» было восстановлено во времена украинской независимости.

Читайте также: Во Львове возле польского мемориала прогремел взрыв