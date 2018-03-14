Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В галере «Борей» 13 марта открылась выставка объектов Михаила Гнедина «Мутабор», которая, как и сказочное заклинание, на время возвращает зрителя к животному началу. Экспозиция продлится до 24 марта.

Арт-центр «Борей» Экспонат выставки «Мутабор» Михаила Гнедина

В многочисленных объектах, представленных на выставке, нашли своё отражение различные явления и предметы. Здесь и общество потребления, и государственная пропаганда, и поэзия Буковски, и такие литературные шедевры, как «Скотный двор» Джорджа Оруэлла или «Бойня №5» Курта Воннегута. В объектах можно найти также сказки разных народов, их традиции и обычаи, флору, фауну и много другое.

Арт-центр «Борей» Экспонат выставки «Мутабор» Михаила Гнедина

Как отмечает сам Гнедин, именно эти ингредиенты превратили его мастерскую в подобие ритуальной комнаты, где люди превращаются в животных и теряют дорогу обратно, забывая о волшебном слове «мутабор».

«Казалось бы, прогресс ведет нас все дальше от животного, все ближе к божественному, но стоит посмотреть на современного человека под другим углом, как в нем проявляются корни предка со всеми его страхами, страстями, верованиями», — считает художник.

Михаил Гнедин родился в 1981 году в Ленинграде. Окончил Российский лицей традиционной культуры и РГПУ им. А.И. Герцена, впоследствии стал преподавателем изобразительного искусства и дизайнером. Гнедин неоднократно устраивал персональные выставки, среди которых «Аmbient», «Облакофабрика», Unated colors of Babylon и «Сто лет одиночества». Кроме того, художник принял участие и в групповых экспозициях: «Вино художников» в Центре искусство имени Дягилева, «Искусство пить» в Невском доме 20, «Осеннее обострение» в ЦВЗ «Манеж» и другие.