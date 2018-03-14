Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Петербургские депутаты направят в Государственную Думу федеральную законодательную инициативу о газовых сигнализаторах в жилых зданиях. Об этом заявил 14 марта спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенные взрывом квартиры в жилом доме в Петербурге

Напомним, вечером 13 марта в девятиэтажном доме №219 по проспекту Народного Ополчения в Петербурге прогремел взрыв газа, пострадали несколько квартир, обрушились панели стен и лестничные марши. Пострадали несколько человек, погибших нет. Из дома эвакуировали более 80 человек. Специалисты ведут проверку целостности конструкций здания.

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«Мы уже приняли в первом чтении проект о технических регламентах при строительстве многоквартирных домов. Не дай бог, чтобы у нас это было (утечек газа — прим.ред.). Это повторяется с регулярностью не только в Петербурге, но и в других регионах. Чтобы этого не было, необходима установка датчиков, которые исключат такие аварии. Мы в ближайшее время примем проект в целом и направим», — сказал Вячеслав Макаров.

Речь идет о федеральной инициативе поправок в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Сейчас в документе газосигнализаторы не упоминаются, но петербургские депутаты считают необходимым его дополнить. Такие датчики они считают наиболее эффективной мерой «по снижению количества и тяжести аварий».

Сигнализаторы способны не только зафиксировать повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, но и автоматически проинформировать диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая, а также отключить подачу газа в жилое помещение с одновременным включением вентиляции или отключить подачу электроэнергии.

Предполагается, что в будущем здания в России должны проектироваться в том числе с учетом такого показателя, как «защита от загазованности помещений».

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Добавим, власти Санкт-Петербурга обещают оказать необходимую помощь жителям дома, где вечером 13 марта произошел взрыв бытового газа. Нескольким десяткам людей необходимо временное жилье.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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