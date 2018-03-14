Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга обещают оказать необходимую помощь жителям дома, где вечером 13 марта произошел взрыв бытового газа. Нескольким десяткам людей необходимо временное жилье.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители пострадавших квартир на улице после взрыва

Многие жильцы пострадавшего здания провели ночь после взрыва у родственников или в соседней гимназии, где оборудовали пункт временного размещения. В ночное время эксперты проверяли целостность конструкций здания.

Как сообщает сегодня, 14 марта, телеканал «Санкт-Петербург», 300 жильцов до сих пор остаются в пунктах временного размещения, у родственников и знакомых. В то же время часть дома открыли для возвращения жильцов в свои квартиры.

«У нас заселена первая и пятая парадные, люди находятся там со вчерашнего вечера. Незаселёнными остаются вторая, третья и четвёртая парадные. В третьей и четвёртой на регистрации находятся по 114 человек, во второй — 123 человека. Эти люди были вчера размещены, кто изъявил желание, у родственников и знакомых. А 20 человек ночевали в гимназии», — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Нуждающимся жильцам второй, третьей и четвертой парадных решено предоставить жилые помещения маневренного фонда в Красносельском районе. Предварительно, необходимо обеспечить жильем 49 человек.

«Я надеюсь, что через несколько часов мы получим заключение специалистов о возможности сегодня запустить людей для проживания во вторую и четвёртую парадные. Тогда у нас количество нуждающихся в маневренном фонде значительно сократится», — отметил Бондаренко.

Вице-губернатор также сообщил, что в администрации Красносельского района работают с гражданами, которые утеряли свои документы, оказывают им помощь по их восстановлению. Также работает комиссия по выплате экстренной социальной помощи. За детьми из пострадавшего дома закрепят социальных работников и педагогов на время восстановительных работ.

«На месте сейчас продолжают работать специалисты. Они проверяют безопасность несущих конструкций», — отмечает корреспондент городского телеканала.

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Как сообщало ИА REGNUM, около 18:00 13 марта на верхнем этаже дома 219 по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв, предположительно, бытового газа. ЧП привело к падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания, а также обрушению лестничных маршей на верхних этажах в пострадавшем подъезде. В доме после взрыва начался пожар, его быстро потушили.

Непосредственно от взрыва пострадал один мужчина, его госпитализировали. Еще шесть человек почувствовали себя плохо и также были отправлены в больницу. Из дома было эвакуировано более 80 человек.

Спасатели ведут проверку конструкций пострадавшего здания комплексом «Струна». Это необходимо, чтобы принять решение о том, можно ли пустить людей в квартиры в тех подъездах, которые не пострадали от взрыва.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.