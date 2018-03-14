Москва, 14 марта, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В настоящее время у российской экономики нет серьёзных драйверов роста, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 14 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Внешэкономбанка о том, что в РФ в 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Эти цифры невелики, в то время как существуют проблемы, которые в экономике решаются только при превышении определённого порога темпов роста, — пояснил экономист. — При полуторапроцентном или даже двухпроцентном росте отсутствует возможность сколько-нибудь серьёзно совершенствовать те отношения и те институты, которые сложились в экономике».

При этом Колганов уточнил, что названные цифры — это некий «голодный минимум», который необходим для того, чтобы экономика не рассыпалась.

«Это лучше, чем нулевой или чем отрицательный рост, — подчеркнул эксперт. — Однако серьёзных изменений ожидать не приходится. Между тем цели провозглашаются амбициозные. Говорится, что нам надо превысить среднемировые темпы роста. Говорится о том, что РФ должна включиться в технологическую революцию, но при таких темпах роста никакой технологической революции можно не ждать. Просто невозможно мобилизовать на неё необходимые средства. А средства нужны, и очень большие, потому что технологический разрыв РФ с остальными державами очень велик».

В то же время Андрей Колганов признал, что в последнее время государство предпринимало некоторые усилия, чтобы активизировать научные исследования и внедрить новые технологии. Увы, эти усилия были сосредоточены в оборонной отрасли, и в какой степени они сказались на народном хозяйстве, пока оценить сложно.

«Происходящее в экономике можно оценить как посткризисный восстановительный процесс, — заявил экономист. — Неэффективные производства, которые в кризис пострадали, ушли, а их место заняли более удачливые. За счет этого происходит некоторое увеличение объёмов производства. Возможно, будет даже повышение доходов населения, но в таких же незначительных пределах, что и рост ВВП. Серьёзных драйверов роста я пока не вижу, потому что не просматривается ни массового обновления технологического производства, ни широкомасштабных научно-технических проектов, реализация которых активизировала бы экономическую конъюнктуру».

Рассуждая на эту тему, Колганов согласился, что сложившееся положение дел можно назвать стагнацией.

Напомним, что, как сообщил портал banki.ru со ссылкой на прогноз Внешэкономбанка, в России в 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8% против 1,5% в 2017 году.

При этом уточняется, что самый оптимистичный прогноз ежегодного роста экономики России в ближайшие три года не превышает 1,8%. По мнению экспертов, стимулирующую роль будут играть цены на нефть, которые с начала года существенно повысились.

Бюджетная политика страны останется консервативной и ориентированной на минимизацию дефицита при цене на нефть 40 долларов за баррель.