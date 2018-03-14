Берлин, 14 марта, 2018, 12:11 — ИА Регнум. С результатом 364 голоса «за» 63-летняя Ангела Меркель вновь избрана канцлером Германии. Для победы ей было необходимо заручиться поддержкой 355 парламентариев. Об этом сообщает Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Число депутатов коалиции партий ХДС, ХСС и СДПГ составляет 399 человек из 709 мест в бундестаге, поэтому переизбрание Ангелы Меркель считалось заранее предсказуемым. 35 членов коалиции проголосовали против ее лидера, однако никогда в прошлые годы Меркель не удавалось заручиться единогласной поддержкой.

Голосование прошло спустя 171 день после парламентских выборов в сентябре 2017 года. Это был самый долгий период в истории Германии, когда она оставалась без сформированного правительства.