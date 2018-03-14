Ярославль, 14 марта, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Житель Ярославской области, своими силами построивший дорогу, судится с чиновниками и пытается взыскать с регионального департамента почти миллион рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Суд встал на сторону чиновников

Чтобы проехать до своего дома в деревне от автодороги «Ярославль-Любим», мужчина решил своими силами построить съезд. Для этого он обратился в департамент дорожного хозяйства Ярославской области, который ныне стал департаментом транспорта. Там ему выдали технические условия на устройство съезда в пределах полосы отвода и придорожной полосы автодороги «Ярославль-Любим», и согласовали строительство подъезда к деревне.

В 2007 году съезд был построен, причем исключительно за собственные деньги деревенского жителя. Рыночная стоимость дороги протяженностью 223 метра, шириной от 8 до 9 метров на настоящий момент составляет 974 800 руб.

Однако в начале 2017 года гражданин узнал, что дорога, которую он построил, является собственностью Ярославской области. В связи с этим он обратился в суд с иском в региональным чиновникам и потребовал компенсировать ему потраченные на строительство дороги деньги.

В Кировском районном суде сочли, что каких-либо договоров или соглашений по поводу строительства с лицами, уполномоченными действовать от имени казны Ярославской области, не заключалось.

«Произведенное истцом строительство дороги осуществлялось им без соответствующих согласований, вне установленного законом порядка. Доказательств осуществления строительства дороги во исполнение договорных или иного рода обязательств в материалах дела не представлено. Сама по себе констатация факта строительства дороги, отраженная в приводимых истцом судебных решениях, не свидетельствует о создании объекта недвижимости и возникновении права собственности на него у создателя. Иных доказательств в данной части материалы дела не содержат», — сказано в решении.

Кроме того, суд сослался на истечение сроков давности по делу.

Мужчина подал апелляцию в Ярославский областной суд, который не нашел оснований для отмены решения районного суда.