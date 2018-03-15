Краснодар, 15 марта, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Выступление Владимира Путина на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, прошедшем в Краснодаре 11−12 марта, дает надежду на решение проблем, поразивших зерновой рынок России в 2017 году. Подробности происходящего на зерновом рынке обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

По словам Владимира Путина, агропромышленный комплекс России стал одним из лидеров экономики, а значит, и тем двигателем, который может «потащить за собой» развитие экономики в целом. Проблемы, связанные с низкой ценой закупки, которая может стать препятствием для развития этой области, должны быть преодолены. Следует не только решить транспортные задачи, что во многом уже сделано в виде субсидирования вывоза зерна, но и создать механизм, позволяющий запустить так называемые закупочные интервенции. Смягчить ценовые провалы, связанные с сезонными колебаниями, — вот что могло бы уберечь фермеров от крупных убытков. К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы глав регионов, добиться этого пока не удалось.

Президент затронул в своем выступлении одну из важнейших задач — поддержки требуют не столько крупные агрохолдинги, сколько малые производители, которые представляют собой перспективную нишу занятости и резерв, способный повысить качество получаемого зерна. Ведь из 135 млн тонн пшеницы урожая прошлого года большая часть является фуражной, непригодной в пищу для человека. Значит, требуется продолжать инвестиции и в инфраструктуру, и в аграрную науку, и в самих граждан.

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