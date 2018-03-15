Красноярск, 15 марта, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Красноярец Сергей Филинин прогулялся с фотоаппаратом по центру Красноярска, взглянув глазами туриста на город, в котором через год пройдет Всемирная зимняя универсиада. Фотограф намеренно не заглядывал в подворотни и окраинные гетто, а шел наиболее вероятным для гостя города маршрутом — от вокзала к гостинице. Каким выглядит город, про ударную подготовку которого к студенческим Играм сообщают региональные власти, рассказывает редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск -2019

В Красноярске, уверен фотограф, есть множество красивых мест — только посещать их лучше на внедорожнике с тонированными стёклами. Собственно, даже простой маршрут по центру города таит в себе массу «сюрпризов». Выходя из действительно чистого вокзала, гость города попадает в мир сплошных рекламных конструкций, парковок, выхлопных газов и убогих заборов, которых в городе особенно много и планируется поставить еще. Чего мало — так это пешеходных переходов, которые зачастую отсутствуют именно в тех местах, где в них есть особенно очевидная необходимость. Даже желание перейти на набережную, где установлен большой хештег Универсиады, наталкивается на банальное отсутствие соответствующей возможности: у перехода — снова заборы, а как дойти до другого, виднеющегося вдали, непонятно. Проще вообще бросить попытки выйти на красивую набережную Енисея.

«Цель данного материала — не унизить Красноярск, а сделать его лучше, привлекая внимание к проблемам. Не надо говорить, что в Омске/Новосибирске/Иркутске или ещё где-то хуже. Может быть, но меня прежде всего волнует мой город. Давайте не будем зарывать голову в песок, признаем проблемы, сделаем выводы и будем эти проблемы постепенно решать. До Универсиады ещё год, и за этот год нужно очень хорошо поработать, чтобы не опозориться перед гостями!» — говорит Сергей Филинин.

Подготовка к Универсиаде для региональных властей сейчас является самой главной темой, в том числе и по той причине, что проходит она под контролем властей федеральных. Месяц назад город посетил Владимир Путин с целью провести совещание по подготовке к мероприятию, подчеркнувший, что после соревнований должно остаться достойное наследие для красноярцев, чтобы они могли пользоваться созданной инфраструктурой в будущем.

О трудностях, с которыми сталкивается готовящийся к важному международному событию российский город-миллионник, читайте в статье: Красноярск за забором: чем удивляет столица Универсиады-2019

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