Вашингтон, 14 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Члены Демократической партии США поменяли свое мнение в отношении бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона после его отставки, сообщает 14 марта Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Увольнение

Лидер меньшинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси, ранее заявлявшая, что Тиллерсон друг Кремля, теперь уверена, что он был готов противостоять агрессии со стороны России, за что и поплатился своей должностью.

В 2016 году, когда Тиллерсон был утвержден в своей должности, Пелоси назвала его другом президента России Владимира Путина, что является тревожным сигналом со стороны президента США Дональда Трампа.

«Государственный секретарь должен защищать американские ценности, американские интересы и стоять на страже безопасности Америки», — говорила Пелоси критикуя в 2016 году выдвижение Тиллерсона.

Однако ее высказывание значительно изменились в 2018 году, когда Трампа его уволил с высокой должности.

«Увольнение госсекретаря создает тревожный прецедент. Стремление противостоять России стало унизительным основанием для увольнения», — подчеркнула представитель Демократической партии.

Напомним, 13 января президент США Дональд Трамп уволил с поста начальника внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона, что стало следствием многочисленных расхождений во взглядах между политиками.